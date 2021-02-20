إيهاب جلال: لا أنظر لجدول ترتيب الدوري.. لم أهاجم اللاعبين والتوقف فرصة للإعداد

السبت، 20 فبراير 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

نفى إيهاب جلال هجومه على اللاعبين رغم الفوز على البنك الأهلي في مباراة الأسبوع السابق وأوضح أن الهجوم يأتي بعد الخسارة وليس الفوز.

وانتقد إيهاب جلال أداء لاعبيه رغم الفوز أمام البنك الأهلي بهدف دون رد بسب ما أسماه "اللعب دون روح أو طموح" وهدد بالاستقالة إذا استمر ذلك.

ونجح مصر للمقاصة في التغلب على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري.

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وقال إيهاب جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين على الأداء الجيد، أهدينا في الشوط الأول وادي دجلة عددا من الفرص".

وتابع "الشوط الثاني كان جيد جدا حتى رغم النقص العددي وأعتقد أنهم 3 نقاط مهمة جدا قبل توقف الدوري".

وأوضح "هناك فرصة لإعداد الفريق أفضل من ذلك خاصة أنني أعتقد أننا لن نلعب قريبا في الدوري بسبب التوقف الدولي وعدم وجود مباريات مؤجلة لنا".

وشدد إيهاب جلال "سنستمر في معالجة الأخطاء حتى نهاية الدوري من أجل تقديم أداء جيد أو تحقيق مركز مناسب".

وعن هجومه على اللاعبين عقب مواجهة البنك الأهلي أوضح "لم أهاجم اللاعبين، الهجوم يكون عند الخسارة عندما أريد تحميلهم المباراة، لكن كنت أشير إلى الأخطاء رغم الفوز".

واختتم تصريحاته بالحديث عن التواجد المؤقت في وصافة الدوري قائلا: "لا أفتح جدول الترتيب أبدا هذا الجدول غير حقيقي بسبب المؤجلات لذلك ننتظر الجدول في النهاية".

في الدوري مصر للمقاصة إيهاب جلال
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