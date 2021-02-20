وليد هويدي: رسالة إيهاب جلال وصلت للاعبي المقاصة.. باسم مرسي يتسم بالإصرار

أشاد وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة بفوز فريقه على وادي دجلة والوصول لوصافة الدوري مؤقتا، كما أشاد بباسم مرسي مهاجم الفريق.

ونجح مصر للمقاصة في تحقيق الفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وقال هويدي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا فوزا وأداءا جيدا أمام وادي دجلة، وأرى أن رسالة إيهاب جلال قد وصلت إلى اللاعبين بعد المباراة السابقة".

وهدد إيهاب جلال باستقالته من قيادة الفريق رغم تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

وتابع "نحن فريق جماعي وليس النجم الأوحد، اقتربنا كثيرا أن يكون الاحتياطي بمستوى الأساسي".

وأضاف "نسعى بجدية لاستغلال فترة التوقف القادمة، شكلنا فريقا جديدا وتجاوزنا سوء النتائج".

ورفع المقاصة رصيده إلى 23 نقطة في الوصافة مؤقتا بعد خوضه 14 مباراة وقبل استكمال المباريات المؤجلة، ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وبالحديث عن باسم مرسي قال هويدي: "حالفنا التوفيق في ضمه، اندمج سريعا مع زملائه ويتسم بالإصرار".

واختتم حديثه "باسم مرسي ملتزم ولديه هدف، نتمنى أن يستعيد مستواه وينضم للمنتخب ويحترف خارج مصر".