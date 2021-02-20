بيكلي يقود المقاصة إلى وصافة الدوري مؤقتا بثلاثية في شباك وادي دجلة

حقق مصر للمقاصة فوزه الثالث على التوالي في الدوري بعدما تغلب على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب المقاولون في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من المسابقة.

وافتتح شيملس بيكلي التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يصنع هدفي الشوط الثاني في الدقيقتين 86 و88 لباولن فوافي وباسم مرسي على الترتيب.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بعد خوض 14 مباراة، بينما يتذيل وادي دجلة الترتيب بـ 7 نقاط من 12 مباراة خاضهم الفريق.

بدأ اللقاء بسيطرة من وادي دجلة بحثا عن التقدم المبكر، وفي الدقيقة العاشرة أهدر دييجو كالديرون هدفا محققا بعد انفراده بحارس المرمى.

وبعد أقل من خمس دقائق أهدر كالديرون مجددا فرصة التسجيل، قبل أن يهدر المهاجم الكولمبي في الدقيقة 17 فرصة التسجيل بالتسديد في محمود حمدي حارس مرمى المقاصة.

وعلى عكس سير اللقاء في الدقيقة 24 نجح شيملس بيكلي في خطف الهدف الأول من تمريرة حسني فتحي التي وصلت إلى بيكلي وسددها على يسار محمد عبد المنصف.

وفي الشوط الثاني بدأ وادي دجلة بالهجوم بحثا عن إدراك التعادل لكن تألق دفاع مصر للمقاصة.

وفي الدقيقة 68 طالب لاعبو وادي دجلة باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة الكرة ليد أحمد مودي لاعب المقاصة ولجأ عبد العزيز السيد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ليطالب باستئناف اللعب في الدقيقة 72.

بينما في الدقيقة 78 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لوادي دجلة وبطاقة صفراء لحسني فتحي بسبب التدخل على رودني أنتوي مهاجم دجلة المنفرد بمحمود حمدي.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو ألغى حكم اللقاء قراره واحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء مع طرد حسني فتحي.

ورغم حالة الطرد نجح مصر للمقاصة استغلال الهجمات المرتدة وتسجيل هدفين في الدقيقتين 86 و88 بتمريرة رائعة من شيملس بيكلي، استغل باولن فوافي الأولى وسجل الهدف الثاني، بينما الأخرى سجلها باسم مرسي أعلى محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة 97 سجل صلاح أمين هدف وادي دجلة الوحيد بعد استغلال عرضية جورجينو وتحويلها برأسية داخل المرمى.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بعد خوض 14 مباراة، بينما يتذيل وادي دجلة الترتيب بـ 7 نقاط من 12 مباراة خاضهم الفريق.

ويلعب وادي دجلة مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر.