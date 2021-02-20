فاتح تريم: علينا أن نٌشعر مصطفى محمد بالاستقرار والانتماء لـ جالاتا سراي

السبت، 20 فبراير 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

انطلاقة رائعة لـ مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

يرى فاتح تريم المدرب التاريخي لـ جالاتا سراي بأن مشكلة الفريق تكمن في حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اللاعبون عقب كل موسم.

وعن تألق مصطفى محمد و وهنري أونيكيرو لاعبا الفريق، قال فاتح تريم "في كل موسم، يشهد فريقنا حالة من الشك حول من سيبقون للموسم المقبل ومن سيرحلون".

مدرب جالاتا ساري أتبع "مصطفى محمد وأونيكيرو يجب أن يشعرا بالاستقرار والانتماء لـ جالاتا سراي".

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وأتم "يجب أن نجعلهما يركزان فقط في الملعب، ويلعبان بأذهان مرتاحة".

مصطفى محمد انضم لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة من الزمالك على سبيل الإعارة.

صاحب الـ23 عاما شارك في 4 مباريات مع الفريق حتى الآن. سجل فيهم 4 أهداف وتسبب في هدف آخر.

الدوري التركي مصطفى محمد جالاتا سراي فاتح تريم
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