فاتح تريم: علينا أن نٌشعر مصطفى محمد بالاستقرار والانتماء لـ جالاتا سراي

يرى فاتح تريم المدرب التاريخي لـ جالاتا سراي بأن مشكلة الفريق تكمن في حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اللاعبون عقب كل موسم.

وعن تألق مصطفى محمد و وهنري أونيكيرو لاعبا الفريق، قال فاتح تريم "في كل موسم، يشهد فريقنا حالة من الشك حول من سيبقون للموسم المقبل ومن سيرحلون".

مدرب جالاتا ساري أتبع "مصطفى محمد وأونيكيرو يجب أن يشعرا بالاستقرار والانتماء لـ جالاتا سراي".

وأتم "يجب أن نجعلهما يركزان فقط في الملعب، ويلعبان بأذهان مرتاحة".

مصطفى محمد انضم لـ جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة من الزمالك على سبيل الإعارة.

صاحب الـ23 عاما شارك في 4 مباريات مع الفريق حتى الآن. سجل فيهم 4 أهداف وتسبب في هدف آخر.