في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يواصل تزعمه لمجموعة الصعيد

فاز الشرقية للدخان على ضيفه أسمنت أسيوط بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 14 لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصري.

وسجّل إسلام فتحي ومحمد حسن هدفي الشرقية للدخان، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد الأسمنت عند 6 نقاط في المركز 16 –الأخير-.

وفاز قنا على شباب مسلمين قنا بهدف محمود شركس، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد شبان قنا عند 17 نقطة في المركز التاسع.

وفاز المنيا على مركز شباب سمسطا بهدف محمود بلية، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد سمسطا عند 13 نقطة في المركز 13.

وفاز الألومنيوم على طهطا بثلاثية دون رد سجل منها وائل علي هدفين، فيما أضاف مراد صبري الثالث، ليرفع فريق نجع حمادي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد طهطا عند 11 نقطة في المركز 15 –قبل الأخير-.

وفاز تليفونات بني سويف على جاره بني سويف بهدفين دون رد، سجلهما أحمد رضا وعزيز، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 12، فيما تجمّد رصيد بني سويف عند 20 نقطة في المركز السابع.

وفاز سوهاج على الفيوم بهدف سجله أحمد حاتم، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد الفيوم عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وتُختتم مباريات الجولة يوم 22 فبراير بمواجهات بترول أسيوط أمام الإعلاميين، وكيما أسوان أمام ديروط.

وفي مجموعة بحري تعادل دمنهور أمام دكرنس دون أهداف ضمن منافسات الجولة 13، ليرفع دمنهور رصيده إلى 13 نقطة، ودكرنس إلى 15 نقطة.