انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة

السبت، 20 فبراير 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي في قاسم باشا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وألانياسبور، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

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نهاية المباراة

ق. 61 موسليرا يتألق ويتصدى لتصويبة بلينجول من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 17 جووول أول لـ جالاتا سراي. تمريرة طولية من ييدلين إلى إيمري كيلينيتش الذي انفرد وسجل الأول.

ق. 15 عرضية أرضية من جيدسون فيرنانديش أبعدها الدفاع ووصلت إلى مصطفى محمد الذي قابلها بتصويبة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالدفاع.

ق. 11 تمريرة طولية ساقطة بشكل رائعة من مصطفى محمد إلى هنري أونيكيرو الذي انفرد بالمرمى لكن سدد بجانب القائم.

ق. 4 مصطفى محمد ينفرد بشكل بعد المرور من المدافع بشكل رائع ويسدد لكن المرى تصطدم بالقائم الأيسر.

بداية المباراة

الدروي التركي مصطفى محمد جالاتا سراي
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