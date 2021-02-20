تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي للثأر من ألانياسبور

السبت، 20 فبراير 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

يقود مصطفى تشكيل جالاتا سراي في مواجهة ألانياسبور للثأر من خسارة الكأس.

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة ألانياسبور، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

مصطفى محمد يقود الهجوم، فيما يحرس موسليرا المرمى.

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وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: عمر بايرام – كريستيان لوينداما – مارساو - دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينيكارو إيتيبو.

أمامه: أردا توران – جيدسون فيرنانديش – إيمري كيلينيتش – هنري أونيكورو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ألانياسبور أقصى جالاتا سراي قبل أيام من كأس تركيا، ما سيضفي على المباراة الطابع الثأري لأبناء فاتح تريم.

الدوري الترمي جالاتا سراي مصطفى محمد
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