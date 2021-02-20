انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (3)-(1) وادي دجلة.. نهاية المباراة

السبت، 20 فبراير 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الاتحاد السكندري

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يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة المؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق97 جوووول صلاح أمين يسجل الأول

ق88 جووووول باسم مرسي يقتل المباراة

ق86 جووووول باولن فوافي

ق79 استدعاء عبد العزيز السيد لتقنية الـ VAR واحتساب خطأ من خارج المنطقة وطرد حسني فتحي

ق78 ركلة جزاء لوادي دجلة بعد تدخل حسني فتحي على رودني أنتوي مهاجم دجلة

ق72 عبد العزيز السيد حكم اللقاء يطالب باستمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

ق68 مطالبات من وادي دجلة بركلة جزاء بسبب لمسة يد على أحمد مودي لاعب المقاصة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24 جوووول شيملس بيكلي يخطف التقدم للمقاصة

ق17 كالديرون يهدر ثالث فرصة محققة ومحمود حمدي يحولها لركنية

ق10 دييجو كالديرون مهاجم دجلة يهدر هدفا محققا

انطلاق المباراة

مصر للمقاصة وادي دجلة الدوري المصري في الدوري
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