انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (3)-(1) وادي دجلة.. نهاية المباراة
السبت، 20 فبراير 2021 - 16:41
كتب : FilGoal
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يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة المؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة
ق97 جوووول صلاح أمين يسجل الأول
ق88 جووووول باسم مرسي يقتل المباراة
ق86 جووووول باولن فوافي
ق79 استدعاء عبد العزيز السيد لتقنية الـ VAR واحتساب خطأ من خارج المنطقة وطرد حسني فتحي
ق78 ركلة جزاء لوادي دجلة بعد تدخل حسني فتحي على رودني أنتوي مهاجم دجلة
ق72 عبد العزيز السيد حكم اللقاء يطالب باستمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء
ق68 مطالبات من وادي دجلة بركلة جزاء بسبب لمسة يد على أحمد مودي لاعب المقاصة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24 جوووول شيملس بيكلي يخطف التقدم للمقاصة
ق17 كالديرون يهدر ثالث فرصة محققة ومحمود حمدي يحولها لركنية
ق10 دييجو كالديرون مهاجم دجلة يهدر هدفا محققا
انطلاق المباراة