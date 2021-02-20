سلة - مصر تكتسح كاب فيردي 92-65.. ومرعي: إصابة إيهاب أمين في الأنف متعمدة

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزا عريضا على كاب فيردي بنتيجة 92-65 في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وتمكن منتخب المدرب أحمد مرعي من الفوز في المباراة التي أقيمت في صالة صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية.

وجاءت نتائج الأشواط الأربعة كالتالي: 22-13 / 38-29 / 54-42 / 92/65.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في رواندا.

وشهدت المباراة إصابة إيهاب أمين في الأنف بعد تدخل قوي من جانب لاعبي كاب فيردي، وتوجه إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال مرعي المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "واضح من الأشعة أن إيهاب تعرض لكسر في عظمة الأنف، وسيتم تحديد درجة الكسر ومدى حاجته للعلاج بعد عدة اختبارات سيخضع لها".

وأضاف "إصابته خسارة كبيرة، ضٌرب في الوجه بشكل واضح في مرتين متتاليتين، كنت لاعبا وأعرف متى أقول هذه ضربة عفوية أو مقصودة، وأرى أنه هناك شبهة تعمد لضرب إيهاب أمين".

ويستعد الفراعنة للقاء المغرب غدا الأحد في آخر مواجهات المرحلة الثانية في تمام الثانية عشر ظهرا.

وبدأ المنتخب المرحلة الأولى بالفوز على كاب فيردي 91-82.