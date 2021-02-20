توتو سبورت تكشف أسباب فشل يوفنتوس في التوقيع مع مبابي وهالاند

السبت، 20 فبراير 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

هالاند و مبابي

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اقتراب يوفنتوس في وقت سابق من ضم كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

يوفنتوس

الثنائي ارتبط باسم يوفنتوس وأوضحت الصحيفة سبب فشل يوفنتوس في ضم الفرنسي والنرويجي.

وقالت الصحيفة إن "يوفنتوس بدأ الاهتمام بـ مبابي في 2016 عندما كان مهاجما في صفوف موناكو، في ذلك الوقت طلب النادي الفرنسي 50 مليون يورو".

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وأضاف "لكن يوفنتوس لم يفضل استثمار هذا المبلغ في اللاعب الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو في الصيف التالي".

وأوضح التقرير أن هالاند كان قريبا من الانتقال لـ يوفنتوس، بعدما زار مقر النادي في 2017 وشاهد أحد المباريات من المدرجات مرتديا قبعة النادي.

النرويجي حينها كان بعمر 17 عاما وأراد يوفنتوس ضمه مقابل 4 ملايين يورو، لكن اللاعب فضّل الانتقال لنادٍ يفسح له المجال للعب ووقع لاحقا لـ ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأتم التقرير أن يوفنتوس حاول ضم اللاعب مجددا في موسم 2018-19 ومن ثم في يناير 2020، لكن وكيله مينو رايولا فضّل انتقاله لصفوف بوروسيا دورتموند ليواصل التطور.

مبابي سجل الموسم الجاري 21 هدفا في 29 مباراة بجميع المسابقات بقميص باريس سان جيرمان.

هالاند سجل الموسم الجاري 25 هدفا في 24 مباراة بجميع المسابقات بقميص بوروسيا دورتموند.

وقاد الثنائي فريقه لوضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هالاند سجل ثنائية في شباك إشبيلية قادت الأصفر والأسود للفوز 3-2 خارج القواعد، بينما سجل مبابي هاتريك في شباك برشلونة على ملعب كامب نو.

يوفنتوس كيليان مبابي إرلينج هالاند
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