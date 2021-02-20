تنس - ناومي أوساكا تتوج بطلة لـ أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها
السبت، 20 فبراير 2021 - 12:27
كتب : FilGoal
تفوقت اليابانية ناومي أوساكا على الأمريكية جينيفير برادي وتوجت بلقب أستراليا للمفتوحة، أحد البطولات الأربع الكبرى والمعروفة بـ "جراند سلام".
أوساكا البالغة 23 عاما فازت بمجموعتين على المصنفة رقم 22 دون مقابل بنتيجة 6-4 و6-3.
وصارت أوساكا تمتلك 4 ألقاب لبطولات جراند سلام، عقب التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة 2019 و2021، وأمريكا المفتوحة 2018 و2020.
ولم تتعرض اليابانية للخسارة منذ فبراير 2020 إذ فازت في 20 مباراة متتالية.
✨ Osaka shines in Melbourne once more ✨@naomiosaka is an #AusOpen champion for the second time.#AO2021 pic.twitter.com/LrZCX4XfJ6— #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021
وكانت المصنفة الثالثة عالميا قد تفوقت على سيرينا ويليامز في نصف النهائي بالفوز بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-4.
وشهدت النسخة الحالية وصول المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني لمنافسات القسم الثالث في المسابقة، لكن مشوارها توقف أمام كاجا جوفان السلوفينية.
ورغم توديع البطولة من هذه المرحلة إلا أن ميار قد سطرت تاريخا كبيرا، كونها أول امرأة مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي.