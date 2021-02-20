تنس - ناومي أوساكا تتوج بطلة لـ أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها

تفوقت اليابانية ناومي أوساكا على الأمريكية جينيفير برادي وتوجت بلقب أستراليا للمفتوحة، أحد البطولات الأربع الكبرى والمعروفة بـ "جراند سلام".

أوساكا البالغة 23 عاما فازت بمجموعتين على المصنفة رقم 22 دون مقابل بنتيجة 6-4 و6-3.

وصارت أوساكا تمتلك 4 ألقاب لبطولات جراند سلام، عقب التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة 2019 و2021، وأمريكا المفتوحة 2018 و2020.

ولم تتعرض اليابانية للخسارة منذ فبراير 2020 إذ فازت في 20 مباراة متتالية.

وكانت المصنفة الثالثة عالميا قد تفوقت على سيرينا ويليامز في نصف النهائي بالفوز بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-4.

وشهدت النسخة الحالية وصول المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني لمنافسات القسم الثالث في المسابقة، لكن مشوارها توقف أمام كاجا جوفان السلوفينية.

ورغم توديع البطولة من هذه المرحلة إلا أن ميار قد سطرت تاريخا كبيرا، كونها أول امرأة مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي.