ثيو هيرنانديز: رحيلي وحكيمي عن ريال مدريد كان القرار الأفضل.. ولا أشعر أنني إسباني

يعتقد ثيو هيرنانديز ظهير ميلان الإيطالي أن رحيله وأشرف حكيمي لاعب إنتر عن ريال مدريد كان القرار الأمثل، وكشف رغبته في اللعب لمنتخب فرنسا.

وقال ظهير ميلان: "أنا وأشرف حكيمي لم نلعب كثيرا في ريال مدريد، والأفضل لنا كان الرحيل".

وأضاف عبر قناة "DAZN": "إذا كنت موجودا ولا تلعب، لن تكون سعيدا ولن تحصل على الفرص التي تحبها".

وأكمل"فعلنا الأفضل لنا والآن نحن هنا في ميلان".

وواصل "أشرف لاعب رائع ولديه الموهبة والسرعة والجود، نحن متشابهان".

وأضاف "أعرفه شخصيا ونقضى أوقاتا كثيرة معا، هو شخص رائع وصديق لي".

وتابع "ماذا سأقول له أثناء الدربي؟ لا شيء، في الملعب نحن أعداء لكن خارجه نحن أصدقاء".

وتطرق ثيو للحديث عن إمكانية اللعب لمنتخب فرنسا، قائلا: "عليّ العمل كل يوم وانتظر الاستدعاء، لا أشعر أنني إسباني، أنا فرنسي".

واستدرك "الحقيقة أنني عشت في إسبانيا عندما كنت صغيرا، لكن هذا لا يعني شيئا".

وأتم "ولدت في فرنسا وعائلتي فرنسية وأنا فرنسي".

ثيو هو الشقيق الأصغر للوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018.

ولم يلعب ثيو لمنتخب فرنسا رغم أنه لعب كامل مسيرته الكروية في إسبانيا مرتديا قميص رايو ماخاداهو ومن ثم أتلتيكو مدريد ثم ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد وريال سوسيداد قبل الانتقال لـ ميلان صيف 2019.

ولعب ثيو لمنتخبات فرنسا للناشئين والشباب ولم يلعب للمنتخب الأول.

الفرنسي البالغ 23 عاما خاض مع ميلان 65 مباراة في جميع المسابقات سجل 12 وصنع 11 هدفا.