عضو اللجنة الثلاثية: الإسراع في تطبيق تقنية الفيديو تسبب في مشاكل.. ولا نجامل الأهلي

السبت، 20 فبراير 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

يرى أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، أن الإسراع في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR تسبب في مشاكل في تنفيذها.

وقال عوض لقناة إم بي سي مصر: "منذ أن استلمنا المهمة، وجدنا أحد مندوبي شركة تنفيذ تقنية الفيديو مطالبا بمستحقات. فوجئنا أنه لا يوجد عقد بين اتحاد الكرة والشركة. وجدنا أيضا أن السيارات والخوادم الموجودة ليست المتفق عليها من البداية. أرادونا أن نوقع العقد ليوردوا السيارات والخوادم المتفق عليها ونحن لا يمكننا التوقيع قبل توريد تلك المعدات".

وشدد "الشركة الأم في إسبانيا تفهمت موقفنا، وقالوا لنا إن خلال 3 أشهر سيوردون المعدات المتفق عليها".

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وأردف "لدينا مشاكل تقنية في ملف حكم الفيديو. المشكلة أن المعدات التي تم توريدها مختلفة عما تم الاتفاق عليه".

وأكد "الإسراع في تنفيذ تقنية الفيديو تسبب في حدوث مشاكل، سواء من ناحية تدريب الحكام أو المعدات الموردة من الشركة المنفذة".

وأوضح "بمجرد توريد المعدات المتفق عليها من الأساس سيتحسن الأمر بشكل كبير. ما نراه في تقنية الفيديو في أوروبا يتكلف أموال طائلة".

واستدرك "تهنئة الأهلي على أدائه في كأس العالم للأندية؟ لو أي ناد آخر في مكانه كان سيحدث نفس الأمر".

وأكمل "تأجلت المباريات لكل الفرق المشاركة إفريقيا، هذا الأمر ينفي فكرة مجاملتنا لأي ناد على حساب آخر".

وأتم "الأندية اتفقت على تأجيل إنشاء رابطة الأندية للموسم المقبل خاصة أن حقوق الموسم الحالي التسويقية تم بيعها بالفعل".

في الدوري تقنية الفيديو أحمد حسام عوض
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