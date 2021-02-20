أمير توفيق: عرض بيراميدز لضم أجايي؟ البعض يريد خلق شوشرة.. والشحات وكهربا باقيان مع الأهلي

السبت، 20 فبراير 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - بيراميدز

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن يكون ناديه قد تلقى عرضا من بيراميدز، لضم النيجيري جونيور أجايي.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال توفيق عبر قناة إم بي سي مصر: "عرض لأجايي من بيراميدز؟ مجرد كلام. الفريق مستقر وبعض الناس يريدون زراعة بعض الشوشرة في الفريق. لا يوجد عروض لأجايي من أي مكان داخل أو خارج مصر، ومازال أمامنا 5 أشهر حتى فترة القيد سواء في مصر أو خارجها".

وأردف "لا يوجد صحة لوجود عرض خارجي لرحيل حسين الشحات. اللاعب موجود معنا. نحن في شهر فبراير وفترة القيد لن تُفتح في أي مكان قبل 5 أشهر. اللاعب مهم وموجود معنا. هذا الكلام مجرد اجتهادات إعلامية".

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وشدد "في حال وجود أي عرض لأي لاعب، يُنظر له من الجانب الفني من ناحية لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب وبيتسو موسيماني المدير الفني، والناحية المالية، ويتم اتخاذ القرار الأفضل للنادي وللاعب".

وأكد "لا يوجد أي مشاكل مع كهربا. كهربا لاعب ملتزم جدا، حتى لو حدث مشاكل فسيد عبد الحفيظ مدير الكرة يتخذ اللازم مثلما حدث في موقف سابق. اللاعبون يحبون كهربا ولا يوجد أي نوع من المشاكل".

وأوضح "ربيعة مستمر مع الأهلي دون أي مشاكل".

واستدرك "عروض للشناوي أو هاني؟ لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. الأندية في أوروبا تأخذ وقتها في متابعة أي لاعب، وليس من المنطقي أن يقال أن لاعب تلقى عرضا بسبب تألقه في كأس العالم للأندية".

وكشف "أحيانا نتلقى عروض ولا نعلن عنها. اللاعب في ذلك الوقت يفضل الاستمرار في الأهلي فيغلق الباب من البداية".

وأتم "نسعد لتألق عمر رضوان مع أسوان، هو ابن من أبناء الأهلي. هو ليس على قوة الأهلي، ولكننا ننظر على الدوري كله. لو احتجناه سنتحرك لضمه. لكننا في الوقت الحالي لا نحتاج لحارس مرمى في ظل وجود محمد الشناوي وعلي لطفي، وكذلك الشابين مصطفى شوبير وحمزة علاء مستقبل الأهلي الفترة المقبلة".

جونيور أجايي الأهلي بيراميدز حسين الشحات كهربا
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