طبيب الزمالك يصل السنغال للتحضير لبعثة الفريق

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 22:36

كتب : إبراهيم رمضان

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وصل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك إلى السنغال رفقة حمادة الدالي إداري الفريق قبل قليل.

وجاءت تلك الخطوة لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة غدا السبت متوجهة إلى السنغال.

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ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر بدون أهداف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

في إفريقيا الزمالك تونجيث محمد أسامة
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