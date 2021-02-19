طنطا لـ في الجول: حسن موسى سيتولى تدريب الفريق

أعلن محمد أبو فريخة أمين صندوق طنطا، عن اختيار مجلس إدارة النادي لـ حسن موسى كمدير فني جديد للفريق.

وصرّح أبو فريخة لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة استقر على تعيين حسن موسى مديرا فنيا جديدا لـ طنطا".

وأوضح: "سيحضر حسن موسى صباح الغد للاجتماع مع الإدارة، ويقود بعدها تدريبات الفريق".

ومن المُنتظَر أن يتمم حسن موسى اتفاقه مع إدارة طنطا على قيادة الفريق خلال الاجتماع صباح السبت.

ويعيش طنطا وضعا صعبا في دوري الدرجة الثانية بعد أشهر قليلة من تواجده في الدوري الممتاز.

طنطا بدأ الموسم تحت قيادة فنية لـ رضا عبد العال الذي رحل بعد حصد 7 نقاط في 11 جولة، ليعوضه علاء صابر مدير قطاع الناشئين الذي أشرف على قيادة الفريق في مباراتين، خرج منهما طنطا خاسرا.

ويحتل طنطا المركز الأخير في مجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط، ويلعب مباراته المقبلة أمام جمهورية شبين.

وأشرف حسن موسى (45 عاما) على قيادة بني سويف خلال الموسم الماضي، ورحل عن الفريق قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.