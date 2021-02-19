لاعب أسوان لـ في الجول: أجريت جراحة الترقوة.. وأعود بعد 3 أسابيع

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 21:08

كتب : إبراهيم رمضان

محمد خليفة مع أسوان أمام الزمالك

كشف محمد خليفة لاعب أسوان بأنه أجرى عملية جراحية في عظمة الترقوة بنجاح.

وقال محمد خليفة في تصريحات لـFilGoal.com: "أجريت جراحة في الترقوة بسلام، وأنا الآن بخير وأتواجد في المنزل".

وأضاف "الطبيب سمح لي بالخروج بعد الاطمئنان على حالتي، وسأبدأ بعد ٣ أسابيع عملية التأهيل".

أخبار متعلقة
مهاجم أسوان يخضع لعملية جراحية بسبب إصابة قوية في الكتف أحمد عبد الظاهر: كثرة تعادلات أسوان؟ لا نخسر وهذه نقطة فارقة في الترتيب بتروجت يزيد معاناة المقاولون بثلاثية في كأس مصر.. والجونة يسحق كيما أسوان بسداسية الانتصار الأول لعلاء عبد العال.. أسوان يفوز على المقاولون العرب ويزيد من جراحه

واستمر "التأهيل سيستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وبعدها سأبدأ في عملية الاحتكاك والتدريب مع الفريق".

صاحب الـ25 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري.

كان محمد خليفة قد تعرض للإصابة خلال فوز أسوان على الإنتاج الحربي بهدف.

في الدوري أسوان محمد خليفة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد أسبوع من قهر ميلان.. سبيزيا يسقط بالثلاثة أمام فيورنتينا المترنح دقيقة | الدوري الإيطالي
أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا حاليا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرجان لـ في الجول: الأهلي يعتز بالمريخ ونقدر علاقتنا به.. ما يصدر عبر الإعلام لسنا مسؤولين عنه 9 دقيقة | مصر
أسطورة ليفربول: منافسة صلاح وماني؟ لا وجود لذلك في كرة القدم 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب أسوان لـ في الجول: أجريت جراحة الترقوة.. وأعود بعد 3 أسابيع 38 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كاباي يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
طائرة – الزمالك يستمر في الصدارة بالفوز على بتروجت.. والأهلي يتقدم بهزيمة هيليوبليس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك