لاعب أسوان لـ في الجول: أجريت جراحة الترقوة.. وأعود بعد 3 أسابيع
الجمعة، 19 فبراير 2021 - 21:08
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد خليفة لاعب أسوان بأنه أجرى عملية جراحية في عظمة الترقوة بنجاح.
محمد خليفة
النادي : أسـوان
وقال محمد خليفة في تصريحات لـFilGoal.com: "أجريت جراحة في الترقوة بسلام، وأنا الآن بخير وأتواجد في المنزل".
وأضاف "الطبيب سمح لي بالخروج بعد الاطمئنان على حالتي، وسأبدأ بعد ٣ أسابيع عملية التأهيل".
واستمر "التأهيل سيستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وبعدها سأبدأ في عملية الاحتكاك والتدريب مع الفريق".
صاحب الـ25 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري.
كان محمد خليفة قد تعرض للإصابة خلال فوز أسوان على الإنتاج الحربي بهدف.
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