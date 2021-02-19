لاعب أسوان لـ في الجول: أجريت جراحة الترقوة.. وأعود بعد 3 أسابيع

كشف محمد خليفة لاعب أسوان بأنه أجرى عملية جراحية في عظمة الترقوة بنجاح.

وقال محمد خليفة في تصريحات لـFilGoal.com: "أجريت جراحة في الترقوة بسلام، وأنا الآن بخير وأتواجد في المنزل".

وأضاف "الطبيب سمح لي بالخروج بعد الاطمئنان على حالتي، وسأبدأ بعد ٣ أسابيع عملية التأهيل".

واستمر "التأهيل سيستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وبعدها سأبدأ في عملية الاحتكاك والتدريب مع الفريق".

صاحب الـ25 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري.

كان محمد خليفة قد تعرض للإصابة خلال فوز أسوان على الإنتاج الحربي بهدف.