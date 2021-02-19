كاباي يعتزل كرة القدم

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

كاباي

أعلن الفرنسي يوان كاباي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 35 عاما.

يوهان كاباي

النادي : سانت إيتيان

وذكر كاباي بيانا عبر حسابه على تويتر أن رحلته مع كرة القدم التي امتدت لـ 17 عاما قد وصلت إلى نهايتها.

وشكر كاباي كل الأندية التي لعب لها، والزملاء، والمدربين، والوكلاء، والجماهير، واختص أطفاله الخمسة بشكر خاص.

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ولعب كاباي خلال مسيرته الاحترافية لأندية ليل، ونيوكاسل يونايتد، وباريس سان جيرمان، وكريستال بالاس، والنصر السعودي، وسانت إيتيان الذي كان محطته الأخيرة بين 2019 و2020.

وحقق كاباي إنجازه الأهم على مستوى الأندية عندما قاده ليل –رفقة إدين هازارد وجيرفينيو وموسى سو وعادل رامي وآخرين- إلى لقب الدوري الفرنسي 2011 تحت قيادة رودي جارسيا.

كما فاز كاباي بكأس فرنسا في نفس الموسم، قبل أن يحصد لاحقا 5 ألقاب محلية أخرى مع باريس سان جيرمان.

وساهم كاباي في وصول كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2016.

لاعب الوسط السابق خاض 48 مباراة دولية مع منتخب فرنسا بين 2010 و2016، سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في يورو 2012 و2016، وكأس العالم 2014.

كاباي
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