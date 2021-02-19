طائرة – الزمالك يستمر في الصدارة بالفوز على بتروجت.. والأهلي يتقدم بهزيمة هيليوبليس

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

واصل فريق الزمالك لكرة الطائرة صدارته لدوري الكرة الطائرة المصري للمحترفين، وذلك بعد الفوز على بتروجت، فيما تقدم الأهلي إلى المركز الثالث بعد الفوز على هيليوبليس.

وفاز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (26-24/ 25-17/ 25-17).

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في مباراة أخرى، فاز الأهلي على هيليوبليس بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-11/ 25-20/ 25-13).

وأخيرا، فاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل لا شي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-17/ 25-16/ 25-11).

نتائج الجولة حافظت للزمالك على صدارته، فيما تقدم الاتحاد السكندري للمركز الثاني، والأهلي للمركز الثالث، وتراجع سبورتنج للمركز الرابع.

ويأتي ترتيب الدوري الحالي كالتالي:

1-الزمالك – 9 نقاط

2-الاتحاد السكندري 8 نقاط

3-الأهلي 7 نقاط

4-سبورتنج 4 نقاط

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وتقام الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل، إذ يحل الزمالك ضيفا على هيليوبليس، فيما يحل الأهلي ضيفا على الترسانة. ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على الداخلية، فيما سبورنتنج سيستضيف طلائع الجيش.

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