توليسو يخضع لجراحة.. وتقارير تشير إلى غيابه 6 أشهر

يواجه كورنتين توليسو لاعب بايرن ميونيخ خطر الغياب عن منافسات يورو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ عن خضوع لاعبه الفرنسي لعملية جراحية صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لتمزق في أحد أوتار الفخذ الأيسر خلال الحصة التدريبية أمس الخميس.

وصرّح هانز فليك المدير الفني لـ بايرن عبر الموقع الرسمي لناديه: "أشعر بأسف بالغ لـ كوكو، نتوقع أن يغيب 3 أشهر على الأقل".

وأضاف: "استطاع كوكو إظهار جودته خلال المباريات الأخيرة وقد أبهرني للغاية، سيتلقى كل الوقت والدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي".

ℹ️ @CorentinTolisso has been successfully operated on following a tendon rupture in his left thigh. Wishing you a speedy recovery, Coco! 🍀#ComeBackStronger — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 19, 2021

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن غياب توليسو قد يمتد إلى 6 أشهر، مما يعني غيابه عن منافسات اليورو.

توليسو (26 عاما) يلعب في بايرن منذ انتقاله إليه قادما من أوليمبيك ليون في صيف 2017 مقابل 41 مليون يورو.

وخاض توليسو 94 مباراة مع بايرن سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12، وساهم في التتويج بـ 11 لقبا، منها السداسية التاريخية لعام 2020.

ويمتلك توليسو 22 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وكان أحد أفراد الفريق الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المقرر إقامة يورو 2020 بين 11 يونيو و11 يوليو من العام الجاري، وتقع الديوك في المجموعة السادسة الحديدية رفقة المجر والبرتغال وألمانيا.