وزيرة الرياضة الفرنسية لـ مبابي: ابق في فرنسا.. نحن نحتاجك

طالبت روكسانا ماراتشينونو وزيرة الرياضة الفرنسية، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بمواصلة اللعب في فرنسا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

مبابي خطف الأضواء بشكل بالغ ليلة الثلاثاء الماضي عندما مزّق دفاع برشلونة بثلاثية تاريخية، وقاد سان جيرمان للفوز 4-1 في كامب نو.

وقالت ماراتشينونو خلال حلولها ضيفة على محطة France Info: "كيليان، ابق في فرنسا".

وواصلت الوزيرة ذات الأصول الرومانية: "نريد مواصلة رؤيتك تلعب هنا، نحتاجك، الجمهور يحتاجك، باريس سان جيرمان يحتاجك، الشبان يحتاجون قدوة مثلك".

وأتمت: "لا يمكنك مغادرة فرنسا اليوم، ابق في فرنسا".

وتعد ماراتشينونو سبّاحة سابقة حاصلة على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2000، كما تعد أول سباحة فرنسية تحصد لقب بطولة العالم، كان ذلك في 1998.

وارتبط اسمي مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، إذ ينتهي عقده مع النادي الفرنسي العاصمي في صيف 2022.

مبابي (22 عاما) يلعب في باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه قادما من موناكو بصيف 2017 على سبيل الإعارة أولا، ثم بشكل نهائي في صفقة قدرت قيمتها بـ 145 مليون يورو.

وسجّل مبابي 111 هدفا في 153 مباراة خاضها بقميص باريس سان جيرمان، وقاده لوصافة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.