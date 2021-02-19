سيميوني: من سيظفر بـ مبابي وهالاند معا سيمتلك فريقا خارقا

انهال دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، بالإشادة على الثنائي: كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وخطف المهاجمان الشابان الأضواء منتصف الأسبوع، بتسجيل الأول لثلاثية في شباك برشلونة، وببصم الثاني على ثنائية بمرمى إشبيلية، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني: "هالاند ومبابي لاعبان كبيران للغاية، يمتلكان صفات مختلفة ويمكنهما اللعب معا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الفريق الذي سيستطيع جمعهما سويا سيكون فريقا خارقا".

وتحوّل سيميوني لتقييم حالة لاعبه يانيك فيريرا كاراسكو الذي يعاني من إصابة: "كاراسكو يعاني من كدمة منذ مباراة غرناطة ولعب عليها في مباراة ليفانتي، ولهذا غادر المباراة في الدقيقة 66، حاولنا حمايته".

وأتم: "لا يزال يعاني من الكدمة وسنرى مدى تحسُن حالته في الأيام المقبلة، النبأ السعيد أن ليمار تعافى، ونحن في انتظار ديمبيلي والذي يمكن أن يعود إلينا غدا".

وفرّط أتليتكو مدريد في نقطتين أمام ليفانتي بمباراة مؤجلة خاضها الثلاثاء الماضي، وسيعود لمواجهته مجددا غدا السبت ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإسباني.

ويتصدر أتليتكو مدريد الجدول برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مطارده ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر.

وينتظر أتليتكو مدريد اختبار مصيري يوم الثلاثاء عندما يستقبل تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.