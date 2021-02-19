العراقي لـ في الجول: عند وعدي مع إدارة المصري.. تقديري في الفئة الأولى = تجديدي

كشف كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري بأنه مازال عند وعده بالتجديد للفريق، إذا تم تقديره ماديا.

وقال العراقي في تصريحات لـFilGoal.com: "كان يوجد سوء فهم، والأمور اتضحت خلال جلسة اليوم مع إدارة المصري".

وأتبع "أنا عند وعدي بأنني سأجدد للمصري فور تقديري ماديا في الفئة الأولى للنادي".

العراقي أتبع "تعرضت لحادث. نمت واستيقظت فوجدت كل هذه الضجة، لكنني أردت تذكير الإدارة بوعدهم لي وبوعدي لهم، وأنني مازلت أرغب في الاستمرار لكن بشرط تقديري".

وعن ما قيل حول رغبته الانتقال لفريق آخر في مصر، قالل العراقي "قبل انتقالات يناير وصلني عرضا من الدوري الفرنسي. لا يعقل أن تصلني عروض من فرنسا والبرتغال، وأنظر لعروض أخرى محلية".

واستمر "أريد خدمة المصري فنيا وماديا، ولا أملك سوى الاجتهاد في الملعب لأفيد النادي حتى وقت احترافي".

ظهير المنتخب الأوليمبي أضاف "لا أعرف مصيري من أوليمبياد طوكيو. مازال الوقت مبكرا لكنه شرف بكل تأكيد نبحث عنه جميعا".

واتم "أتواجد في بورسعيد يوميا وأقابل الجماهير، ولا أواجه أي مضايقات كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء أهلي وأنا ابنهم".

ويستعد المصري لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.