تأجيل تصفيات المونديال عن قارة آسيا.. وإقامتها في الصيف بنظام الدورة المجمعة

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

إيران - الصين - كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تأجيل أغلب مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا والتي كان مقررا إقامتها بشهر مارس المقبل.

وتُؤهل التصفيات الآسيوية إلى مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 المقامة في الصين.

وتجمّدت التصفيات الآسيوية منذ نوفمبر 2019 بسبب تفشي فيروس كورونا طوال العام الماضي.

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وكان مقررا استئناف التصفيات في مارس المقبل، قبل أن يعلن فيفا والاتحاد الآسيوي عن تأجيل جديد لأغلب المباريات.

ولن تقام إلا 4 مباريات من التصفيات بشهر مارس المقبل، هي السعودية أمام اليمن، وطاجكستان أمام منغوليا يوم 25 مارس.

ونيبال أمام أستراليا، ومنغوليا أمام اليابان يوم 30 مارس، وبخلاف ذلك تم تأجيل بقية المباريات.

ووصلت التصفيات حاليا إلى المرحلة الثانية والتي تتكون من 8 مجموعات، وكل مجموعة تضم 5 منتخبات.

فيما ستكون المرحلة الأهم هي الثالثة والتي يتنافس فيها 12 منتخبات مقسمة على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى المونديال مباشرةً، بالإضافة إلى نصف بطاقة أخرى.

وأشار فيفا في بيانه إلى اتجاه الاتحاد الآسيوي بدعوة الاتحادات الوطنية لاستضافة مجموعاتها بنظام التجمع ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021، للانتهاء في فترة قصيرة من المباريات المتراكمة المؤجلة.

مونديال 2022 تصفيات مونديال 2022
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