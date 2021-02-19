عبد الله جمعة لـ في الجول: شركة MGB هي وكيلي الوحيد

نفى عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، ارتباطه بـ حازم فتوح وكيل اللاعبين.

وقال عبد الله جمعة في تصريحات لـFilGoal.com: "حازم فتوح ليس وكيلي، ولا تربطني أي علاقة به".

وأضاف "ليس له الحق في تمثيلي أو التحدث باسمي، أرجو تحري الدقة".

عبد الله أتبع "وكيلي الوحيد هو جون إدوارد، ووكالة إم جي بي".

ظهير الزمالك كتب أيضا عبر انستجرام بأن شركة إم جي بي هي وكيله الوحيد.

وكان حازم فتوح وكيل اللاعبين قد صرح أمس الخميس بأن عبد الله جمعة لن يجدد تعاقده مع الزمالك بنسبة 90%.

وينتهي تعاقد عبد الله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.