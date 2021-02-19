عبد الله جمعة لـ في الجول: شركة MGB هي وكيلي الوحيد

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 17:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله جمعة مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

نفى عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، ارتباطه بـ حازم فتوح وكيل اللاعبين.

وقال عبد الله جمعة في تصريحات لـFilGoal.com: "حازم فتوح ليس وكيلي، ولا تربطني أي علاقة به".

وأضاف "ليس له الحق في تمثيلي أو التحدث باسمي، أرجو تحري الدقة".

أخبار متعلقة
سلبية مسحة الزمالك قبل السفر للسنغال حازم فتوح: أقنعت بواكي بالانضمام لـ الزمالك.. وقيمة انتقاله كانت أقل من الجزيري وكيلهما: عبد الله جمعة بنسبة 90% لن يجدد لـ الزمالك.. وناديان أوروبيان كبيران أرادا أوباما استدعاء أحمد نادر السيد وسباعي الزمالك لمنتخب الشباب

عبد الله أتبع "وكيلي الوحيد هو جون إدوارد، ووكالة إم جي بي".

ظهير الزمالك كتب أيضا عبر انستجرام بأن شركة إم جي بي هي وكيله الوحيد.

وكان حازم فتوح وكيل اللاعبين قد صرح أمس الخميس بأن عبد الله جمعة لن يجدد تعاقده مع الزمالك بنسبة 90%.

وينتهي تعاقد عبد الله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك عبد الله جمعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيميوني: من سيظفر بـ مبابي وهالاند معا سيمتلك فريقا خارقا 3 دقيقة | الدوري الإسباني
العراقي لـ في الجول: عند وعدي مع إدارة المصري.. تقديري في الفئة الأولى = تجديدي 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: الألقاب تُحصد في الصيف وليس في الربيع.. ولا ألهم أرتيتا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأجيل تصفيات المونديال عن قارة آسيا.. وإقامتها في الصيف بنظام الدورة المجمعة 15 دقيقة | آسيا
عبد الله جمعة لـ في الجول: شركة MGB هي وكيلي الوحيد 19 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – النصر يتفوق على منتخب السويس في مجموعة القاهرة 27 دقيقة | مصر
سلبية مسحة الزمالك قبل السفر للسنغال 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الأهلي - معلول وسليمان وطاهر وصلاح محسن يغيبون أمام سيمبا 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك