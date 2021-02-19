في الدرجة الثانية – النصر يتفوق على منتخب السويس في مجموعة القاهرة

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 17:21

كتب : رضا السنباطي

النصر

تعادل النجوم أمام السكة الحديد دون أهداف بمباراة مؤجلة من الجولة 13 لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري.

وأهدر أيمن غباشي ركلة جزاء للنجوم، ليكتفي الفريقان بالتعادل الذي رفع رصيد النجوم إلى 12 نقطة في المركز 15 –قبل الأخير-، ورفع رصيد السكة الحديد إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

وتختتم مباريات الجولة 13 في مجموعة القاهرة بلقاء القناة وبتروجت يوم 22 فبراير الجاري.

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وضمن مؤجلات الجولة 13 أيضا ولكن عن مجموعة بحري، تعادل مالية كفر الزيات أمام المنصورة دون أهداف.

ليرفع المنصورة والمالية رصيديهما إلى 15 نقطة في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

وتختتم مباريات الجولة 13 في بحري بمباراة ألعاب دمنهور ودكرنس غدا السبت.

وفي الجولة 14 لمجموعة القاهرة، تعادل زد مع سرس الليان بهدفين لكل طرف.

سجّل لـ زد أحمد جعفر والبديل محمد شاهين، وسجل لـ سرس الليان: أحمد عصام، والبديل أحمد عطية.

ليرفع زد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، ويرفع سرس الليان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

وبات زد ثاني أكثر الأندية تحقيقا للتعادل في مجموعة القاهرة خلف المريخ، إذ تعادل 7 مرات.

وفاز النصر على مضيفه منتخب السويس بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 13، ويتجمد رصيد منتخب السويس عند 19 نقطة في المركز السادس.

وكانت الجولة قد افتُتِحَت بفوز الداخلية على الزرقا بهدف دون رد.

وتُختتم الجولة يوم 23 فبراير بمواجهة الترسانة مع النجوم، والسكة الحديد مع كوكاكولا، وجمهورية شبين مع طنطا، ويوم 26 فبراير بمباراة المريخ مع القناة، وبتروجت مع بورتو السويس.

في الدرجة الثانية
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