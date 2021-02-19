شقيقه: مويس كين رحل عن يوفنتوس بعد مغادرة أليجري.. واللعب ضد ميسي حلم أصبح حقيقة

أوضح جيوفاني شقيق مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أسباب رحيله عن يوفنتوس في صيف 2019.

مويس كين النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

المهاجم الإيطالي الشاب انضم لصفوف إيفرتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو، ومن ثم أعير مطلع الموسم الجاري لصفوف الفريق الباريسي.

وقال جيوفاني لراديو بيانكونيرا الإيطالي: "أعتقد أنه كان من المفيد له الانتقال إلى الخارج، فهو أكثر نضجا كشخص وكلاعب كرة قدم".

وأضاف "ليس من السهل أبدا الانتقال إلى الخارج، قد يكون تغيير أسلوب حياته هو الأمر الأصعب بالنسبة له، لكن ليس لديه مشاكل في الاستقرار والتعامل مع الآخرين".

وأوضح سبب رحيله عن يوفنتوس: "لا أعتقد أن يوفنتوس أراد بيعه، لم يكن الأمر يتعلق بالمال. أعتقد أنه كان اختيار المدرب ولو بقي ماسيميليانو أليجري لبقي مويس".

وواصل "يوفنتوس من أفضل الأندية في أوروبا وهناك الكثير من المنافسة. لاعبون مثل ألفارو موراتا وكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا".

"ومع ذلك، هناك نجوم كبار في هجوم باريس سان جيرمان أيضا. ماورو إيكاردي مهاجم كبير، ومن أفضل اللاعبين، لكنه لعب أقل من مويس. إذا كان المرء قويا، يمكنه اللعب في كل مكان".

وأتم عن ماذا أخبره مويس عقب الحديث مع ليونيل ميسي في مواجهة دوري الأبطال: "أخبرني أن اللعب ضد ليونيل ميسي كان بمثابة حلم أصبح حقيقة. تصافحا مع بعضهما البعض، لم أر أخي قط بمثل هذه الثقة بالنفس. يبدو أنه لعب بالفعل العديد من هذه المباريات في مسيرته".

الإيطالي الشاب سجل هدفا فوز سان جيرمان الكبير على برشلونة برباعية مقابل هدف.

المهاجم البالغ 20 عاما سجل 16 هدفا في 14 هدفا في 25 مباراة بقميص العملاق الباريسي.

ولعب كين مع منتخب إيطاليا 8 مباريات وسجل هدفين.