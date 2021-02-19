لا جازيتا ديللو سبورت: رايولا يرغب في وضع شرط جزائي بعقد دوناروما مع ميلان

يسعى مينو رايولا وكيل جانلويجي دوناروما حارس ميلان الإيطالي وضع شرط جزائي في تعاقد الحارس مع الروسونيري.

أنطونيو دوناروما النادي : ميلان ميلان

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن رايولا يريد شرطا جزائيا للحارس بقيمة 40 مليون يورو.

تقارير إيطالية أشارت إلى أن ميلان عرض التجديد للحارس الشاب 7.5 مليون يورو في الموسم الحالي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

فيما يريد رايولا تجديد تعاقد دوناروما لمدة موسمين فقط.

وينتهي تعاقد دوناروما (21 عاما) مع ميلان بنهاية الموسم الجاري.

وكان الحارس الشاب قد جدد تعاقده في 2017 براتب سنوي 6 ملايين يورو.

دوناروما (21 عاما) خاض منذ بداية مشواره مع ميلان في 2015، 231 مباراة وارتدى قميص منتخب إيطاليا في 22 مباراة.

الموسم الجاري حافظ دوناروما على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 21.