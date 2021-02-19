توموري: مكالمة مالديني لحظة سيريالية.. وإبراهيموفيتش قائد تسمع صوته على أرض الملعب

أوضح فيكايو توموري مدافع ميلان المُعار من تشيلسي الإنجليزي كيف أقنعه باولو مالديني بارتداء قميص الروسونيري، وهل تحدث مع توماس توخيل مدرب البلوز الجديد.

المدافع الإنجليزي الشاب انضم لصفوف ميلان لنهاية الموسم وظهر لأول مرة أمام إنتر في دربي الكأس الشهر الماضي.

وقال توموري عن كيفية انتقاله إلى ميلان: "كنت في المنزل وسألني وكيلي عن إمكانية إجراء مكالمة مع مالديني وقلت له نعم، ما الموعد التي ستُجرى فيه".

وأضاف "كانت لحظة سيريالية، عرفني بميلان، وشعرت أنه كان حريصا على قدومي وهذا جعلني أكثر حرصا على انضمامي".

أسطورة الدفاع وميلان يشغل منصب المدير التقني في صفوف الروسونيري منذ تولي الإدارة الجديدة مسؤولية النادي في 2018.

وتحدث عن علاقته بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش: "لقد كان رائعا معي، لديه شخصية كبيرة وهو أسطورة في اللعبة. إنه قائد وتسمع صوته على أرض الملعب وفي التدريبات وليس بطريقة سيئة، كل ذلك بطريقة مشجعة".

وتابع "للوصول إلى المستويات التي يجب أن يصل إليها، يمكنك أن ترى ذلك في الطريقة التي يتحدث بها والطريقة التي يلعب بها أيضا".

وتطرق للحديث عن هل تحدث معه توماس توخيل المدير الفني الجديد للبلوز: "لم أفعل، إنه يركز إلى حد كبير على الفريق وهذا جيد. إنه مدرب انضم إلى فريق كبير وأعتقد أنه سيكون من الصعب التحدث معه".

وأتم "بشكل عادل بما فيه الكفاية. إنهم يقومون بعمل جيد، ويحققون الانتصارات وأتمنى لهم كل التوفيق لبقية الموسم".

توموري خاض مع ميلان 5 مباريات منذ انضمامه في يناير، ومع تشيلسي في النصف الأول من الموسم 4 مباريات.