انتهت الأزمة.. جلسة تصالح بين كريم العراقي ومسؤولي المصري

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 16:18

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي مع مسؤولي المصري البورسعيدي

انتهت أزمة كريم العراقي مع مسؤولي نادي المصري البورسعيدي حسبما علم FilGoal.com.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وعقد اللاعب جلسة تصالح مع مسؤولي النادي البورسعيدي بحضور محمد الخولى نائب رئيس النادي وشريف مزروع عضو مجلس الإدارة والتابعى فاروق مدير أعمال اللاعب لتقريب وجهات النظر وإزالة التوتر بين الطرفين.

وطالب مسؤولو النادي من اللاعب الاجتهاد والتجهيز من أجل العودة للتدريبات الجماعية والتركيز في مباريات الفريق المقبلة.

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وكان علي ماهر قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة وشهدت غياب العراقي عنها والتي ضمت 29 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن هناك جلسة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف التجديد بما يلائم مجهود اللاعب وارتباطه مع المنتخب الأولمبي.

وأبدى كريم العراقي موافقته على التجديد وترك تقديره المالي لمجلس الإدارة، وأوضح أن هدفه المشاركة في أولمبياد طوكيو والاحتراف من بوابة النادي البورسعيدي.

من جانبها حفزت إدارة المصري اللاعب مطالبة بتقديم أفضل مستوى له ليكون تحت أعين المنتخب الوطني الأول.

وكان العراقي قد ساهم في تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ولم يخض بعد الظهير الأيمن أي مباراة بقميص المنتخب الأول.

وشارك العراقي الموسم الحالي في الدوري في 8 مباريات صنع خلالها هدفا واحدا.

كريم العراقي في الدوري المصري البورسعيدي
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