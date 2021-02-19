دل بوسكي: رونالدو كان وحشا رغم إصاباته القوية

قال فيسينتي دل بوسكي مدرب ريال مدريد وإسبانيا السابق أن رونالدو البرازيلي منح الكثير للأول رغم إصاباته المتعددة في الفترة من 2002 إلى 2007.

وشارك "الظاهرة" في 177 مباراة مع ريال مدريد وسجل 104 أهداف وأرسل 35 تمريرة حاسمة وتوج بخمسة ألقاب.

وأوضح دل بوسكي في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية "الإصابات أثرت على أدائه لأنها كانت قوية".

ثم استدرك "لكن رغم ذلك كان وحشا. لاعب استثنائي".

كان رونالدو (44 عاما) أحد أبرز نجوم عصره، فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات.

لكن مسيرته تأثرت بالإصابات المتكررة ليعتزل في سن الـ34.

لعب لساو كريستوفاو وكروزيرو وايندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وميلان وكورنثيانز.

وفاز رونالدو بالمونديال مرتين وكوبا أمريكا مرتين وكأس القارات مرة وحصل في 1997 و2002 على جائزة الكرة الذهبية.

وفي فريق الأحلام لآخر 70 عاما الذي اختارته مجلة فرانس فوتبول جاء رونالدو في التشكيل الرئيسي في مركز المهاجم.