ريفالدو: مستقبل ميسي في باريس.. برشلونة لن يمنحه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة وباريس سان جيرمان

يقتنع ريفالدو النجم البرازيلي السابق لـ برشلونة أنه ليونيل ميسي سينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب الفوز الكبير في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-1.

برشلونة سقط أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال في مباراة قد تكون الأخيرة لـ ميسي بقميص برشلونة على ملعب كامب نو أوروبيا.

وقال ريفالدو لموقع "Betfair": "هذه الهزيمة الثقيلة ضد باريس سان جيرمان ستكون بالتأكيد آخر مباراة لميسي في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في كامب نو".

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وأضاف "برشلونة لن يمنح ميسي الفرصة الحقيقية للقتال على ألقاب كبيرة".

وشدد "مستقبله سيكون في باريس سان جيرمان، أكثر من ذلك بالنظر إلى عرضه في كامب نو. إنهم فريق يمكن أن يمنحه خيار الاستمرار في الفوز بالألقاب".

وتابع "ميسي في الثلاثينيات من عمره، ولا يزال يتحمل مسؤولية الفريق. ومما زاد الطين بلة، أنه رأى هذا الموسم أفضل زميل له لويس سواريز يغادر في صفقة بيع غير مفهومة أدت إلى عمل على جعل أتلتيكو مدريد أقوى من أي وقت مضى".

وأتم موضحا عن إمكانية عودة برشلونة في الإياب وتكرار ما حدث في 2016: "لا يوجد لاعب في التشكيل الحالي يؤمن بإمكانية قلب النتيجة، من المستحيل العودة".

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية قد أشارت إلى عرض ضخم مُقدم إلى ميسي يمتد لـ 8 سنوات. (طالع التفاصيل)

ميسي الذي ينتهي تعاقده الموسم الجاري مع برشلونة ولم يجدد بعد، خاض 29 مباراة في جميع المسابقات سجل 20 وصنع 8.

برشلونة ريفالدو ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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