جالاتا سراي: شراء عقد مصطفى محمد نهائيا؟ لا ينبغي القلق.. وسيرتدي قميصنا لسنوات عديدة

كشف عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي التركي موقف النادي من شراء عقد مصطفى محمد نهائيا من الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار.

البيراك قال لصحيفة " Milliyet" التركية: "لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن مصطفى محمد. سيحصل جالاتا سراي على خدماته نهائيا إذا دفع 4 ملايين دولار حتى 1 يوليو 2022".

وأضاف "يمكننا تقديم هذه الأموال اليوم أو غدا ووضع حد لجميع علامات الاستفهام. ومع ذلك، لا يوجد موقف يسبب الارتباك".

وأكمل "الإعارة كلفت مليوني دولار، والنادي يعمل في إطار اللعب المالي النظيف وفقا للاتحاد الأوروبي. لهذا السبب أبرمنا التعاقد بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء".

أوضح "حتى لو ذهب نادٍ وقدم عرضا أكثر من 4 ملايين دولار لـ الزمالك لا يمكنه الحصول على اللاعب".

وأشاد بالمهاجم الدولي قائلا: "لم يمض وقت طويل منذ انضمام محمد إلى الفريق، لكن الجميع يستمتع بمشاهدته، إنه ليس لاعب كرة قدم جيد فحسب، بل هو أيضا رياضي ذو شخصية".

وأتم "رغم هذه الجودة، إلا أنه يقدم أرقام مناسبة للغاية. سيرتدي القميص الأصفر والأحمر لسنوات عديدة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".

مصطفى محمد سجل 4 أهداف في أول 4 مباريات له مع جالاتا سراي، وينتظر مواجهة قوية ألانيا سبور في الدوري التركي.

يتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة متفوقا على بيشكتاش وفناربخشة بفارق الأهداف فقط بعد مرور 24 جولة.