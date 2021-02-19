مدرب براجا: مواجهتنا مع روما احتاجت حكما أفضل

هاجم كارلوس كارفهال المدير الفني لسبورتينج براجا البرتغالي التحكيم في مباراة روما بالدوري الأوروبي ويعتقد أن المباراة "احتاجت حكما أفضل".

المباراة شهدت فوز روما بثنائية دون مقابل في البرتغال، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للذئاب بعد العودة لتقنية الفيديو وطرد ريكارد إيجيسو لاعب براجا.

وقال كارلوس عقب نهاية اللقاء لقناة " Sport TV" البرتغالية: "شعرنا بالبرد بسبب الهدف المبكر، لكننا بقينا في المباراة ثم أتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص للتسجيل. كان الأمر نفسه في الشوط الثاني حتى البطاقة الحمراء".

إيجيسو تعرض للطرد في الدقيقة 54 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وأضاف المدير الفني: "كان هناك فريقان رائعان على أرض الملعب اليوم. بعد قولي هذا، كان الحكم سيئا بشكل عام. هذه المباراة كانت تستحق حكم أفضل ومساعديه".

وأتم "هناك مباراة إياب سنلعبها وسنحاول تحقيق ما يبدو الآن مستحيلا".

وسيلتقي الفريقان مجددا على ملعب الأولمبيكو في روما يوم الخميس المقبل.