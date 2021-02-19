أرتيتا: لابد أن تزداد حدة أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه افتقد للجدية نوعا ما بإهدار فرص عديدة أمام مضيفه بنفيكا يوم الخميس في لقاء انتهى بهدف لمثله في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وقال الإسباني عبر قناة BT Sport:"سيطرنا وخلقنا فرصا كبيرة. علينا أن نكون أكثر حدة".

وواصل "الطريقة التي استقبلنا بها الهدف محبطة، لكن ردة فعلنا كانت طيبة وسجلنا هدفا رائعا".

ويستضيف أرسنال لقاء الإياب يوم الخميس في اليونان بعد نقل المباراة خارج إنجلترا بسبب قيود السفر بين بلدان أوروبية بعد تفشي فيروس كورونا.

لكن قبل ذلك يواجه ضيفه مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في الجولة 25 من البطولة.

ويحتل أرسنال المركز العاشر ورصيده 34 نقطة.