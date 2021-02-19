أوباميانج: كان علي تسجيل هدفين ضد بنفيكا

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

أوباميانج مع أرسنال أمام وست بروميتش

لام بيير-ايمريك أوباميانج لاعب أرسنال نفسه على إهداره عدة فرص للتسجيل ضد مضيفه بنفيكا في لقاء انتهى بهدف لمثله يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وقال الجابوني عبر حسابه في تويتر:"استحققنا أفضل من التعادل".

وأضاف "كان علي تسجيل هدفين اليوم، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى، علينا المضي قدما".

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ويستضيف أرسنال لقاء الإياب يوم الخميس في اليونان بعد نقل المباراة خارج إنجلترا بسبب قيود السفر بين بلدان أوروبية بعد تفشي فيروس كورونا.

وشارك أوباميانج (31 عاما) في 24 مباراة في الموسم الجاري وسجل 11 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويستضيف أرسنال فريق مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في الجولة 25 من البطولة.

ويحتل أرسنال المركز العاشر ورصيده 34 نقطة.

أوباميانج أرسنال
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