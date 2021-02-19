أوباميانج: كان علي تسجيل هدفين ضد بنفيكا

لام بيير-ايمريك أوباميانج لاعب أرسنال نفسه على إهداره عدة فرص للتسجيل ضد مضيفه بنفيكا في لقاء انتهى بهدف لمثله يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وقال الجابوني عبر حسابه في تويتر:"استحققنا أفضل من التعادل".

وأضاف "كان علي تسجيل هدفين اليوم، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى، علينا المضي قدما".

ويستضيف أرسنال لقاء الإياب يوم الخميس في اليونان بعد نقل المباراة خارج إنجلترا بسبب قيود السفر بين بلدان أوروبية بعد تفشي فيروس كورونا.

We deserved better and i should Score couple goals today but still one Game to Go we keep going. Well done @BukayoSaka87 🌶 pic.twitter.com/geuDwU23N9 — AUBA ⚡️ (@Aubameyang7) February 18, 2021

وشارك أوباميانج (31 عاما) في 24 مباراة في الموسم الجاري وسجل 11 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويستضيف أرسنال فريق مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في الجولة 25 من البطولة.

ويحتل أرسنال المركز العاشر ورصيده 34 نقطة.