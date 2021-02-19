بيلد: تشيلسي يراقب لاعب مونشنجلادباخ

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يراقب جونانس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

جوناس هوفمان النادي : مونشنجلادباخ تشيلسي

وذلك تمهيدا لإمكانية التعاقد معه.

ويقضي هوفمان (28 عاما) موسمه السادس مع مونشنجلادباخ الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 8 ملايين يورو.

ومثل لاعب الوسط منتخب ألمانيا في مباراتين.

وشارك في 21 مباراة في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

وأشارت بيلد إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.