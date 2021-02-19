بيلد: تشيلسي يراقب لاعب مونشنجلادباخ

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

جوناس هوفمان

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يراقب جونانس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

جوناس هوفمان

النادي : مونشنجلادباخ

تشيلسي

وذلك تمهيدا لإمكانية التعاقد معه.

ويقضي هوفمان (28 عاما) موسمه السادس مع مونشنجلادباخ الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 8 ملايين يورو.

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ومثل لاعب الوسط منتخب ألمانيا في مباراتين.

وشارك في 21 مباراة في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

وأشارت بيلد إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

هوفمان تشيلسي
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