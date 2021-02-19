بيلد: تشيلسي يراقب لاعب مونشنجلادباخ
الجمعة، 19 فبراير 2021 - 11:36
كتب : FilGoal
قالت صحيفة بيلد الألمانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يراقب جونانس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
جوناس هوفمان
النادي : مونشنجلادباخ
وذلك تمهيدا لإمكانية التعاقد معه.
ويقضي هوفمان (28 عاما) موسمه السادس مع مونشنجلادباخ الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 8 ملايين يورو.
ومثل لاعب الوسط منتخب ألمانيا في مباراتين.
وشارك في 21 مباراة في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.
وأشارت بيلد إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.