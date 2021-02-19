عمرو جمال: أخطأت بالرحيل عن الأهلي في 2017

يرى عمرو جمال لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي أنه أخطأ حين قرر الرحيل عن الأخير في 2017 لينتقل معارا إلى بيدفيست الجنوب إفريقي.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش الأهلي

وفسر اللاعب الأسبق لهلسنكي الفنلندي ابتعاده عن الأهلي في السنوات الماضية رغم أنه كان يوما المهاجم الأول للفريق.

وقال المهاجم البالغ عمره 29 عاما عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أخطأت حين قررت الرحيل في 2017، رغم أن في ذلك الوقت كان الأهلي يضم 5 مهاجمين والحصول على الفرصة كان صعبا".

وأضاف "لا أريد أن أقول إنني استهترت، ولكن سرقتني السكين، كنت أعتقد أني قادر في أي وقت على استعادة مستواي الطبيعي".

واستمر "كنت مشتتا في آخر عامين لكن الأمور تغيرت في الموسم الحالي، وضعت لنفسي هدفا وسأحققه بإذن الله".

عمرو جمال يكشف.. لماذا قرر الخروج من الأهلي؟#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/vcNkPb8l9R pic.twitter.com/IGHavDdFjX — MBC مصر (@mbcmasr) February 18, 2021

قضى عمرو أقل من عام في جنوب إفريقيا ثم انتقل معارا من الأهلي لهلسنكي لمدة 4 أشهر في مارس 2018.

وفي سبتمبر 2019 أعاره الأهلي إلى طلائع الجيش لمدة موسمين.

وقدم عمرو أداء طيبا في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وشارك عمرو إجمالا في 106 مباريات في الدوري وسجل 25 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ومثل منتخب مصر في 19 مباراة وسجل 3 أهداف.