عمرو جمال: أخطأت بالرحيل عن الأهلي في 2017

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

عمرو جمال - حمدي فتحي - الأهلي - طلائع الجيش

يرى عمرو جمال لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي أنه أخطأ حين قرر الرحيل عن الأخير في 2017 لينتقل معارا إلى بيدفيست الجنوب إفريقي.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

الأهلي

وفسر اللاعب الأسبق لهلسنكي الفنلندي ابتعاده عن الأهلي في السنوات الماضية رغم أنه كان يوما المهاجم الأول للفريق.

وقال المهاجم البالغ عمره 29 عاما عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أخطأت حين قررت الرحيل في 2017، رغم أن في ذلك الوقت كان الأهلي يضم 5 مهاجمين والحصول على الفرصة كان صعبا".

أخبار متعلقة
حازم فتوح: أقنعت بواكي بالانضمام إلى الزمالك.. وإجمالي قيمة انتقاله كانت أقل من صفقة الجزيري وكيلهما: عبد الله جمعة بنسبة 90% لن يجدد لـ الزمالك.. وناديان أوروبيان كبيران أرادا أوباما استدعاء أحمد نادر السيد وسباعي الزمالك لمنتخب الشباب وكيل المدرب الفرنسي: كارتيرون يعود إلى الزمالك في هذه الحالة

وأضاف "لا أريد أن أقول إنني استهترت، ولكن سرقتني السكين، كنت أعتقد أني قادر في أي وقت على استعادة مستواي الطبيعي".

واستمر "كنت مشتتا في آخر عامين لكن الأمور تغيرت في الموسم الحالي، وضعت لنفسي هدفا وسأحققه بإذن الله".

قضى عمرو أقل من عام في جنوب إفريقيا ثم انتقل معارا من الأهلي لهلسنكي لمدة 4 أشهر في مارس 2018.

وفي سبتمبر 2019 أعاره الأهلي إلى طلائع الجيش لمدة موسمين.

وقدم عمرو أداء طيبا في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وشارك عمرو إجمالا في 106 مباريات في الدوري وسجل 25 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ومثل منتخب مصر في 19 مباراة وسجل 3 أهداف.

عمرو جمال الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيلد: تشيلسي يراقب لاعب مونشنجلادباخ 9 دقيقة | ميركاتو
عبد الرحمن مجدي: سأحترف بعد الأولمبياد.. والإسماعيلي صاحب حق تقرير مصيري 20 دقيقة | الدوري المصري
عمرو جمال: أخطأت بالرحيل عن الأهلي في 2017 23 دقيقة | مصر
حازم فتوح: أقنعت بواكي بالانضمام إلى الزمالك.. وإجمالي قيمة انتقاله كانت أقل من صفقة الجزيري 29 دقيقة | الدوري المصري
وكيلهما: عبد الله جمعة بنسبة 90% لن يجدد لـ الزمالك.. وناديان أوروبيان كبيران أرادا أوباما 54 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء أحمد نادر السيد وسباعي الزمالك لمنتخب الشباب ساعة | مصر
وكيل المدرب الفرنسي: كارتيرون يعود إلى الزمالك في هذه الحالة ساعة | الدوري المصري
أرسنال يخرج بتعادل أمام بنفيكا.. وأياكس يهزم ليل في فرنسا 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك