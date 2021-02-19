وكيلهما: عبد الله جمعة بنسبة 90% لن يجدد لـ الزمالك.. وناديان أوروبيان كبيران أرادا أوباما

أوضح حازم فتوح وكيل عبد الله جمعة ويوسف أوباما لاعبي الزمالك مستقبل الثنائي مع النادي.

وتحدث فتوح عن مستقبل عبد الله جمعة قائلا: "عبد الله جمعة اتخذ قراره وتركيزه مُنصب على العروض الخليجية، ولدينا 3 عروض من دولة واحدة مهتمين بالتعاقد مع اللاعب".

وأضاف عبر قناة النهار "عبد الله جمعة بنسبة 90% لن يجدد للزمالك، واللاعب أوصل الصورة للنادي وقريبا سنعقد جلسة لحسم الأمور لأنه عقده ينتهي الموسم المقبل، واعتقد أن النادي لن يقف ضد رغبة اللاعب وفي مصلحة النادي".

وعن يوسف أوباما أكمل "نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من التعاون السعودي باستعارة يوسف أوباما مع أحقية الشراء قبل أسبوعين من أن يصبح لاعبا حرا في التفاوض".

وواصل "أيمن يونس (رئيس اللجنة التنفيذية السابق) حينها تحدث مع اللاعب وقال له إن النادي يحتاجه".

وأتم "أوباما في كامل التركيز من أجل تحقيق الألقاب مع الزمالك، وناديان أوروبيان كبيران تحدثوا معي بالفعل من أجل ضمه".