استدعاء أحمد نادر السيد وسباعي الزمالك لمنتخب الشباب

تلقى الزمالك خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الأخير انضمام 8 لاعبين لمعسكر منتخب الشباب على رأسهم الحارس أحمد نادر السيد الموجود في قائمة الفريق الأول للقلعة البيضاء.

ويبدأ معسكر منتخب الشباب مواليد 2003، الذي يقوده محمود جابر، يوم السبت 20 فبراير.

وطلب الاتحاد انضمام أحمد نادر السيد مع سباعي فريق الشباب بنادي الزمالك وهم عبد الرحمن علي ومحمد كمال وماجد هاني وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم وكريم عبدون وطارق علاء.

وكان أحمد، نجل نادر السيد حارس مرمى مصر والزمالك والأهلي السابق، وقع عقدا احترافيا مع الزمالك في يناير الماضي يبقيه في الفريق حتى 2024.

وضمه البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لقائمة الفريق الأول ليكون الحارس الرابع مع محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.