غرناطة وفياريال يحفظان شرف إسبانيا.. ونابولي مهدد بتوديع أوروبا

فاز غرناطة الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد في ملعب نويفو لوس كارمينيس، بذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

الفريق الأندلسي تقدّم مبكرا بهدفين سريعين عن طريق الفنزويلي يانخل هيريرا بضربة رأسية في الدقيقة 19، والبرازيلي كيندي بتسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 21.

وعجزت كتيبة جينارو جاتوزو عن العودة في المباراة، ليتعقّد موقفها قبل مباراة الإياب بملعب دييجو أرماندو مارادونا الخميس المقبل.

وخاض دييجو مارتينيز المدير الفني لـ غرناطة مباراته رقم 125 مع الفريق، واحتفل بالشكل المثالي.

كما واصل هيريرا لاعب الوسط تألقه ورفع رصيده إلى 5 أهداف بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويشارك غرناطة في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه على الإطلاق، رغم تواجده بدوري القسم الثاني بالموسم قبل الماضي فقط.

وفي مباراة أخرى، فاز فياريال الإسباني على مضيفه سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد في ملعب ريدبول أرينا.

فياريال فوّت فرصة التقدُم في الدقيقة 29 عندما أهدر باكو ألكاسير ركلة جزاء سددها برعونة في يد الحارس سيكان ستانكوفيتش.

لكن مهاجم برشلونة الأسبق عاد وصحح خطأه وسجل الهدف الأول في الدقيقة 41 بعد تمريرة جيرارد مورينو.

قبل أن يؤمّن البديل فير نينيو النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 71 بعد تمريرة جديدة من جيرارد مورينو.

ليضع فياريال قدما في ثُمن النهائي قبل خوض الإياب على ملعب لاسيراميكا يوم الخميس المقبل.

ويأتي انتصارا غرناطة وفياريال ليحفظان مؤقتا شرف الكرة الإسبانية التي خسرت فرقها برشلونة وإشبيلية وريال سوسيداد بنتائج عريضة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال هذا الأسبوع.

وفي مباراة مثيرة، تعادل مولده النرويجي أمام ضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف لكل طرف في ملعب لاسيراميكا بإقليم فالنسيا الإسباني.

تقدّم هوفنهايم بهدفي مؤنس دبور في الدقيقتين 8 و28، قبل أن يقلّص مارتن إلينجسن النتيجة لـ مولده في الدقيقة 41، لكن كريستوف باومجارتنر عاد وعمق الفارق إلى هدفين لصالح هوفنهايم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

في الشوط الثاني جاءت نقطة التحول عندما أهدر دبور ركلة جزاء لـ هوفنهايم في الدقيقة 63، ليعود مولده بعدها ويسجل هدفين متتاليين بواسطة إيريك أولاند أندرسن، وديفيد داترو فوفانا بالدقيقتين 70 و74، ليحفظ الفريق النرويجي آماله في مباراة العودة.

وأقيمت المباراة في إسبانيا بسبب غلق السلطات النرويجية لحدودها في وجه الرحلات القادمة من ألمانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويكفي هوفنهايم التعادل 0-0 في مباراة الإياب على ملعب رين نيكر أرينا يوم الخميس المقبل، ليعبر إلى ثُمن النهائي.