الدوري الأوروبي - ميلان يتعادل مع ريد ستار.. وكوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على أيندهوفين برباعية

فاز ميلان على ريد ستار في بلجراد، فيما شارك أحمد حسن "كوكا" في فوز أولمبياكوس على أيندهوفين برباعية.

وفي سويسرا، فاز يانج بويز على باير ليفركوزين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة,

ريد ستار VS ميلان

تعادل ميلان مع ريد ستار بلجراد بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

ميلان تقدم في الدقيقة الـ42 بهدف عكسي سجله رادوفان بانكوف بالخطأ في مرماه.

في شوط المباراة الثاني، تعادل ريد ستار في الدقيقة الـ52 عن طريق كانجا كوكو من ركلة جزاء.

ميلان استعاد التقدم مجددا في الدقيقة الـ61 عن طريق ثيو هيرنانديز من ركلة جزاء جديدة.

ولم ييأس ريد ستار، فأدرك التعادل في الدقيقة الـ92 عن طريق ميلان بافكوف نفسه، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب.

الآن على ميلان مواجهة إنتر يوم الأحد في دربي ميلانو بالدوري، ثم مواجهة ريد ستار الخميس المقبل في إيطاليا.

أولمبياكوس VS بي إس في أيندهوفين

في اليونان، فاز أولمبياكوس على أيندهوفين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أندرياس بوشاكليس تقدم في الدقيقة التاسعة بعد عرضية ماتيو فالبوينا.

ورد أيندهوفين بالتعادل سريعا في الدقيقة الـ14 عن طريق إيران زاهافي.

يان مفيلا أدرك التقدم لـ أولمبياكوس مجددا في الدقيقة الـ37، لكن مجددا تعادل زاهافي لـ أيندهوفين في الدقيقة الـ39.

وقبل نهاية الشوط، تقدم يوسف العربي لـ أولمبياكوس بهدف ثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أداء أولمبياكوس الدفاعي تحسن في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ80 أجرى بيدرو مارتينز مدرب أولمبياكوس ثلاثة تبيدلات. شارك أحمد حسن "كوكا"، وماريوس فروسي، وثاناسيس أندروتوس بدلا من يان مفيلا، وكيني لالا، وبروما.

التبديلات أتت ثمارها سريعا، وأضاف أولمبياكوس هدفا رابعا في الدقيقة الـ83 عن طريق جورج ماسوراس.

كوكا كاد يسجل مرتين في الدقيقتين الـ90 والـ93. الأولى من عرضية أرضية من فروسي، لكن المدافع قطع الكرة قبل متابعة كوكا.

وفي المرة الثانية كانت الكرة عرضية من الجهة اليمنى، وقابلها كوكا بمحاولة تسديد مباشرة، لكن الكرة ذهبت ضعيفة للدفاع ليبعدها.

مباراة الإياب ستكون في هولندا، وسيكون على أيندهوفين الفوز بهدفين للتأهل للدور التالي.

يانج بويز VS باير ليفركوزين

وأخيرا، فاز يانج بويز على باير ليفركوزين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في سويسرا.

يانج بويز تقدم بثلاثة أهداف في الدقائق 3، و19، و44 عن طريق كريستيان فاسناشت، وجوردان سيابيتشيو، وميتشيك إيليا.

المباراة كانت في طريقها للحسم للفريق السويسري، لكن الألمان لا يستسلمون.

ليفركوزين عاد وأدرك التعادل بثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الـ49، و52، و68 عن طريق باتريك شيك هدفين، ثم موسى ديابي.

وبعد تخطي الصدمة، سجل يانج بويز هدفا متأخرا في الدقيقة الـ89 عن طريق جوردان سيبيتشيو، ليفوز ياونج بويز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مباراة الإياب ستكون الخميس المقبل في ألمانيا، إذ سيكون ليفركوزين بحاجة للفوز بهدف واحد للتأهل.