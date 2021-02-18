سجل خارق لـ مورينيو.. توتنام يكتسح فولفسبرجر وليستر يكتفي بالتعادل أمام سلافيا

اكتسح توتنام هوتسبير الإنجليزي، مضيفه فولفسبرجر النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب بوشكاش أرينا، بذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

وسجّل أهداف توتنام: سون هيونج مين، وجاريث بيل، ولوكاس مورا، وكارلوس فينيسيوس. فيما سجّل ميكائيل ليندل هدف فولفسبرجر الوحيد.

وأقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست بسبب فرض النمسا حظر على الرحلات القادمة من المملكة المتحدة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج فولفسبرجر إلى معجزة في مباراة الإياب على ملعب توتنام الخميس المقبل، إذ لن يكفيه أقل من تسجيل 4 أهداف، مع الخروج بشباك نظيفة لو أراد التأهل مباشرة.

وبالتالي تواصل السجل الرائع لـ جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام في بطولة الدوري الأوروبي –التي حصد لقبها مرتين سابقتين-.

مورينيو لم يخسر أي مباراة في الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي منذ سقوطه أمام لانس الفرنسي بـ ديسمبر 2002 وقتما كان مدربا لـ بورتو.

توتنام تقدّم في النتيجة بواسطة الكوري سون في الدقيقة 13 بعد تمريرة الويلزي بيل.

ليسجل سون هدفه العشرين رفقة توتنام في البطولات الأوروبية، وهو لاعب رابع لاعب يحقق هذا الرقم مع السبيرز بعد هاري كين، ومارتن تشيفرز، وجيرمين ديفو.

توتنام ضاعف تقدمه سريعا في الدقيقة 28 بهدف بيل، ليكون الويلزي قد سجل وصنع في مباراة واحدة مع توتنام لأول مرة منذ أبريل 2013.

لوكاس مورا زاد الغلة بهدفٍ ثالث في الدقيقة 34، لينهي توتنام الشوط الأول بقدمٍ في الدور التالي.

صاحب الأرض –افتراضيا- حاول العودة في النتيجة، فسجّل ليندل هدف فولفسبرجر الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 55.

لكن البديل فينيسيوس عمّق جراح النمساويين بهدف رابع في الدقيقة 88 من صناعة البديل الآخر إيريك لاميلا.

وفي مباراة أخرى، اكتفى ليستر سيتي الإنجليزي بالتعادل أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي دون أهداف بملعب سينوبو.

ودفع بريندان رودجرز المدير الفني لـ ليستر سيتي بأغلب عناصره الأساسية وعلى رأسها الهداف جيمي فاردي، لكن ذلك لم يكن كافيا للثعالب لهز شباك التشيكيين.

السجل الضعيف لـ ليستر سيتي خارج ملعبه أوروبيًا يتواصل، إذ لم يفز إلا في مباراة واحدة بآخر 8 زيارات خارجية بالمسابقات القارية.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل في ملعب كينج باور، ويكفي ليستر سيتي فيها الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور التالي.

وفي مباراة مثيرة، فاز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه كراسنودار الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدّم برونو بيتكوفيتش للضيوف في الدقيقة 15، قبل أن يعادل السويدي ماركوس بيرج النتيجة لـ كراسنودار في الدقيقة 28.

ثم تقدّم بيتكوفيتش مجددا لـ دينامو في الدقيقة 54، لكن سويدي آخر عادل النتيجة هو فيكتور كلايسون الذي سجّل بالدقيقة 70.

وأخيرا سجّل النيجيري إياي بيليف أتيموين هدف الانتصار الثمين لـ دينامو زغرب في الدقيقة 75.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في ملعب ماكسيمير، ويكفي دينامو زغرب الخسارة بهدف دون رد، أو بهدفين مقابل هدف واحد، حتى يعبر إلى الدور التالي.