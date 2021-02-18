يونايتد يُدمر أحلام سوسيداد برباعية جميلة.. وانتصار هام لروما

أسقط مانشستر يونايتد منافسه ريال سوسيداد برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وحل يونايتد ضيفا على سوسيداد في ملعب أليانز معقل يوفنتوس لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وأقيمت المباراة في إيطاليا بعد رفض السلطات الإسبانية السماح ليونايتد بالدخول للبلاد بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في إنجلترا.

افتتج برونو فيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة 27.

وأضاف اللاعب البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 65.

قبل أن يتم دانييل جيمس رباعية يونايتد بهدف رابع في الدقيقة 90.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد، حيث يحتاج سوسيداد للفوز بخماسية دون رد ليتأهل لدور الـ16.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هجومي قوي من قبل كلا الفريقين وكاد سوسيداد يسجل في الدقيقة الثانية لكن دفاع يونايتد شتت الكرة سريعا.

ورد يونايتد بتسديدة قوية من راشفورد تصدى لها حارس سوسيداد أليكس روميرو.

وسدد مكتوميناي كرة قوية تصدى لها حارس الفريق الإسباني مجددا.

وأهدر راشفور انفرادا تاما بحارس سوسيداد الذي تألق وتصدى لأخطر فرص اللقاء.

وفي الدقيقة 26 استغل برونو فيرنانديز ارتباكا بين دفاع وحارس سوسيداد وسدد الكرة بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

واصل يونايتد ضغطه ومن هجمة مرتدة سريعة سدد برونو كرة أرضية زاحفة بيمناه في الشباك وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف في الدقيقة 59.

وعقب ست دقائق أضاف راشفورد الهدف الثالث ليونايتد الذي سدد بيمناه كرة زاحفة سكنت الشباك.

وبينما كان سوسيداد يحاول تقليص النتجية سجل دانييل جيمس الهدف الرابع من تسديدة مرت بين قدمي حارس الفريق الإسباني في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة الظهور الأول للوافد الجديد على يونايتد قادما من أتالانتا أماد دياللو.

سبورتنج براجا X روما

وفي ملعب براجا في البرتغال سقط أصحاب الأرض أمام ضيفهم روما بهدفين مقابل لا شيء.

افتتح إدين دجيكو أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة.

وأضاف بورخا مايورال الهدف الثاني لذئاب العاصمة الإيطالية في الدقيقة 86.