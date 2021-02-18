حوار – موسيماني: هذا ما أفتقده في جنوب إفريقيا.. ونريد الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن أكثر ما يفتقده في جنوب إفريقيا هو مساحته الشخصية موضحا أنه من الصعب عليه أن يذهب للمتجر منفردا في مصر.

وأجرى موسيماني حوارا عبر بودكاست "On the whistle" في جنوب إفريقيا.

وكل ما يلي على لسان موسيماني في حواره.

طعامه المفضل في مصر

لكفتة، هي طعامي المفضل هنا.

أكثر ما يفتقده في جنوب إفريقيا

المساحة الشخصية فلا أستطيع أن أجد مساحة شخصية هنا في مصر، في جنوب إفريقيا أستطي الذهاب للمتجر في أي وقت والناس يعرفون من أنا ويتركونني أما هنا في مصر فلا يحدث ذلك.

الأهلي ناد كبير للغاية وأتفهم ذلك تماما، فمايكل جوردان لا يمكنه أن يذهب للمتجر بسهولة وأنا إن ذهبت للمتجر يجب أن يكون معي 3 أو 4 حراس شخصيين لأن الأهلي يمتلك 70 مليون مشجع والكل يرغب في التقاط صورة تذكارية.

ذهبت للمتجر مرة واحدة في الأشهر الأخيرة هنا، وهذا لا تجده في أوروبا فيورجن كلوب يتحرك بسهولة لكن هنا الجمهور متحمس للغاية وأنا أفتقد الحياة في جنوب إفريقيا لأن الأمر بسيط هناك بينما هنا في مصر الحياة تدور حول كرة القدم، أفتقد مساحتي الشخصية.

من أكثر اللاعبين مهارة الذين تدربوا تحت قيادتك؟

هناك مهارة في تسجيل أو صناعة الاهداف وهناك الكثير مثل جاستون سيرينو وثيمبا زواني وهناك الكثير من اللاعبين الموهوبين كذلك الذين عملت معهم.

من أفضل مدرب شاهدته على الإطلاق؟

ليس لدي شخص محدد لكنني سأختار أليكس فيرجسون لقد سيطرة على الدوري الإنجليزي لأكثر من 20 سنة وهذا لا يصدق، لكنني معجب كذلك بكلوب وكارلو أنشيلوتي الذي أعتقد أنه لا يحصل على التقدير الكافي رغم ما حققه في مسيرته، وهناك كذلك دييجو سيميوني وكيف استطاع أن يبني فريقا يلعب بطريقته وفلسفته الخاصة، أحب الحصول على مميزات من كل مدرب.

كيف شعرت حينما فزت على الأهلي 5-0 عندما كنت مدربا لماميلودي صنداونز؟

هذا لن يحدث مجددا، تلك النتائج تحدث مرة في العمر، على سبيل المثال عندما فاز يونايتد على سيتي أو أرسنال 7-0، كان انتصارا جيدا لكنني لا أعتقد أنه سيتكرر مجددا.

جمهور الأهلي يتوقع الفوز بالثلاثية كل سنة فما هو طموحك وأهدافك للموسم الحالي؟

حققنا الثلاثية ومن الممكن أن نحققها مجددا، فأمامنا بطولتي سوبر ولو فزنا بهما فهذا سيكون دليل على قدرتنا على الفوز مجددا.