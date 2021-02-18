التشكيلات – النني احتياطي في أرسنال.. وإنسيني يقود نابولي أمام غرناطة

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

ويتواجد المصري محمد النني على مقاعد بدلائ أرسنال، ويبدأ اللقاء على حسابه الإسباني داني سيبايوس والسويسري جرانيت تشاكا.

كما يتواصل الدفع بالنرويجي الشاب مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: هيكتور بييرين – ديفيد لويز – جابرييل – سيدريك سواريس

الوسط: داني سيبايوس – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – إيميل سميث رو

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

تشكيل بنفيكا:

حراسة المرمى: هيلتون ليتي

الدفاع: يان فيرتونخن – نيلسون فيرسيمو – نيكولاس أوتامندي

الوسط: أليخاندرو جريمايدو – عادل تاعربت – جوليان فايجل – دييجو كونسالفيش

الهجوم: لوكا فالدشميت – داروين نونيز – كريستيان بيتزي.

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غرناطة – نابولي

تشكيل غرناطة:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: ديميتري فولكييه – خيسوس فاييخو – دومينجوش دوارتي – كارلوس نيفا

الوسط: آنخل مونتورو – يانخل هيريرا – ماكسيم جونالون

الهجوم: كينيدي – خورخي مولينا – داروين ماتشيس

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – نيكولا ماكسيموفيتش – ماريو روي

الوسط: فابيان رويز – ستانيسلاف لوبوتكا – إليف إلماس

الهجوم: ماتيو بوليتانو – فيكتور أوسيمن – لورنزو إنسيني