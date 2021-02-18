سلة – مصر تتأهل إلى بطولة إفريقيا بفوز اعتباري على أوغندا

تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا 2021، بعد إلغاء مباراته أمام أوغندا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصافيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في رواندا.

وصرّح محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس البعثة المصرية في تونس، أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي أطروا البعثة بإلغاء مباراة أوغندا.

وأوضح عبد المطلب أن الإلغاء جاء نتيجة إصابة عدد كبير من لاعبي أوغندا بفيروس كورونا، وبالتالي اعتبار منتخب مصر فائزا، مما يضمن تأهله إلى بطولة إفريقيا التي تقام في شهر أغسطس المقبل.

ويشارك منتخب مصر في جولة الإياب لتصفيات بطولة إفريقيا التي تقام في تونس، ويتواجد بالمجموعة الخامسة رفقة أوغندا، وكاب فيردي، والمغرب.

وقد دخل منتخب مصر التصفيات في الصدارة بـ 6 نقاط مستفيدا من فوزه بمباريات الذهاب التي أقيمت في مصر بشهر نوفمبر الماضي.