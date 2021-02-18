سلة – مصر تتأهل إلى بطولة إفريقيا بفوز اعتباري على أوغندا

الخميس، 18 فبراير 2021 - 21:02

كتب : هاني العوضي

مصر أمام المغرب - كرة سلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا 2021، بعد إلغاء مباراته أمام أوغندا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصافيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في رواندا.

وصرّح محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس البعثة المصرية في تونس، أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي أطروا البعثة بإلغاء مباراة أوغندا.

أخبار متعلقة
سلة – مرعي: المنتخب لا يعتمد على لاعب مُعين.. وتصفيات إفريقيا ستُجيب على سؤال هام سلة - مرعي يُعلن قائمة المنتخب النهائية لتصفيات إفريقيا كرة سلة - مصر تواجه مدغشقر وديا في أخر الاستعدادات لتصفيات إفريقيا سلة – مصر تهزم رواندا وديا استعدادا لتصفيات إفريقيا

وأوضح عبد المطلب أن الإلغاء جاء نتيجة إصابة عدد كبير من لاعبي أوغندا بفيروس كورونا، وبالتالي اعتبار منتخب مصر فائزا، مما يضمن تأهله إلى بطولة إفريقيا التي تقام في شهر أغسطس المقبل.

ويشارك منتخب مصر في جولة الإياب لتصفيات بطولة إفريقيا التي تقام في تونس، ويتواجد بالمجموعة الخامسة رفقة أوغندا، وكاب فيردي، والمغرب.

وقد دخل منتخب مصر التصفيات في الصدارة بـ 6 نقاط مستفيدا من فوزه بمباريات الذهاب التي أقيمت في مصر بشهر نوفمبر الماضي.

منتخب مصر للسلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلة – مصر تتأهل إلى بطولة إفريقيا بفوز اعتباري على أوغندا 20 دقيقة | رياضات أخرى
يد – محمد علي: شعرت بتكرار سيناريو نهائي إفريقيا بعد التصدي لانفراد سيسا 40 دقيقة | رياضات أخرى
الملياردير الصغير.. ملكية سندرلاند تنتقل إلى شاب في الـ 23 من عمره 45 دقيقة | أوروبا
يد - حسين زكي: استعدنا فرصنا بعد خسارة سبورتنج.. الفريق كان يعاني الإرهاق والتشبع 50 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويشعل صدارة الدوري ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الأوروبي – سوسيداد (0) - (3) مانشستر يونايتد.. راشفورد جوووول ساعة | أوروبا
التشكيلات – ظهور ماندزوكيتش وبيل مع ميلان وتوتنام.. وكوكا بديل أمام أيندهوفن 2 ساعة | أوروبا
الدوري الأوروبي – كلوب بروج يفرض التعادل على مضيفه دينامو كييف 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك