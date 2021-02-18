يد – محمد علي: شعرت بتكرار سيناريو نهائي إفريقيا بعد التصدي لانفراد سيسا

الخميس، 18 فبراير 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

وسام سامي ومحمد علي لاعبا الزمالك لكرة اليد

تحدث محمد علي حارس الزمالك لكرة اليد عما دار في ذهنه وقت التصدي لانفراد أمام الأهلي.

الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 28-27 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.

في الدقائق الأخيرة كان الأهلي متقدما بفارق هدفين، وانفرد "سيسا" لاعب الأهلي بالمرمى، لكن محمد علي تصدى للانفراد وردها أحمد الأحمر بهدف للزمالك أعادهم للقاء.

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وقال محمد علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "وقتما تصديت لانفراد سيسا، مر بخيالي فلاش باك لسيناريو مباراة سبورتنج في نهائي إفريقيا قبل سنتين".

وأضاف "شعرت بأننا سنكرر السيناريو ذاته، وهذا ما تحقق بالفعل".

حارس الزمالك أتبع "فريق اليد في الزمالك بمثابة نادي منفصل. طبعا نحمل اسم الزمالك الذي صنع أسمائنا، لكننا عائلة واحدة ونفصل أنفسنا عن أي أزمات أخرى".

وأتم "كنت أعاني إصابة طويلة منذ فترة ولا أتدرب قبل تلك المباراة. الفريق طلب مني التواجد اليوم وحاولت التجهز للقاء، وبالفعل استطعت التواجد وتحقيق الفوز. هذا ما أقصده وقتما نقول بأن فريق الزمالك لليد عائلة واحدة".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الأهلي وسبورتنج.

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