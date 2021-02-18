الملياردير الصغير.. ملكية سندرلاند تنتقل إلى شاب في الـ 23 من عمره الخميس، 18 فبراير 2021 - 20:36 كتب : FilGoal كيريل لويس دريفوس - سندرلاند سندرلاند في إنجلترا نرشح لكم أخر الأخبار الزمالك يطلب خوض مراني الأحد والإثنين على ملعب مباراة تونجيث 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا مصدر من صنداونز لـ في الجول: اجتماع حاسم مع كاف وأندية جنوب إفريقيا لحل أزمة مبارياتنا القارية ساعة | دوري أبطال إفريقيا خالد جلال يتولى تدريب البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري الدوري الأوروبي - ميلان يتعادل مع ريد ستار.. وكوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على أيندهوفين برباعية 2 ساعة | أوروبا سجل خارق لـ مورينيو.. توتنام يكتسح فولفسبرجر وليستر يكتفي بالتعادل أمام سلافيا 2 ساعة | أوروبا يونايتد يُدمر أحلام سوسيداد برباعية جميلة.. وانتصار هام لروما 2 ساعة | أوروبا حوار – موسيماني: هذا ما أفتقده في جنوب إفريقيا.. ونريد الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري 2 ساعة | الدوري المصري التشكيلات – النني احتياطي في أرسنال.. وإنسيني يقود نابولي أمام غرناطة 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر من صنداونز لـ في الجول: اجتماع حاسم مع كاف وأندية جنوب إفريقيا لحل أزمة مبارياتنا القارية يونايتد يُدمر أحلام سوسيداد برباعية جميلة.. وانتصار هام لروما خالد جلال يتولى تدريب البنك الأهلي كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويشعل صدارة الدوري حوار – موسيماني: هذا ما أفتقده في جنوب إفريقيا.. ونريد الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري الأكثر مشاهدة 1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا كأس مصر 3 طلائع الجيش 1 القنـــاة انتهت الدوري الأوروبي 1 بنفيكا 1 أرسنال انتهت الدوري الأوروبي 2 غرناطة 0 نابولي انتهت الدوري الأوروبي 0 ريال سوسيداد 4 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الأوروبي 2 ريد ستار بلجراد 2 ميلان انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليدز يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - خيتافي لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - فيورنتينا - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - كالياري - تورينو لم تبدأ 21:45 الدوري الألماني - أرمينيا بيليفيلد - فولفسبورج لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - وادي دجلة لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - ليفربول - إيفرتون لم تبدأ 19:30 الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون - تشيلسي لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - ليفانتي لم تبدأ 17:15 قد ينال إعجابك