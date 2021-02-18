يد - حسين زكي: استعدنا فرصنا بعد خسارة سبورتنج.. الفريق كان يعاني الإرهاق والتشبع

يرى حسين زكي مدرب الزمالك لكرة اليد، بأن فوز فريقه على الأهلي يعيدهم للمنافسة مجددا.

الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 28-27 في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وقال حسين زكي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3 عقب اللقاء: "فوز هام على الأهلي يعيدنا للمنافسة قبل اتساع الفارق، وبعد مباراة سبورتنج التي شهدت غياب التوفيق عن 16 لاعبا".

وأوضح "مباراة سبورتنج شهدت أخطاء مننا، وأخطاء من اللاعبين أدت للخسارة. لكننا تداركنا الموقف اليوم بالفوز".

زكي أتبع "الفريق كان مشتتا ومرهقا بعد مشاركة اللاعبين في كأس العالم. تشعر بأنهم تشبعوا من كرة اليد، بجانب الأزمات الأخيرة في النادي بسبب المستحقات وتوقفهم عن التدريب".

واستمر "لكننا استدركنا الموقف، واللاعبون كانوا مركزين حتى الدقيقة الأخيرة".

مدرب الزمالك أكمل "أقول لمن لم يشارك اليوم (حقكم عليا). ظروف المباراة أجبرتني على ذلك لأنني لعبت بطريقة لعب معينة".

وواصل "الفوز أعادنا للمسار الصحيح، نحن نادي الزمالك والجماهير كانت غاضبة مننا، لكننا نملك فريق قوي جدا".

وأتم "كنت خائفا على يحيى الدرع اليوم بعدما لعب 60 دقيقة. لكنه من طلب ذلك، وأقول دائما بأن اللاعب هو تيرموميتر نفسه ومن يشعر بالإرهاق، وطالما يرى نفسه قادر اللعب فهو كذلك. اليوم كان رجلا ومؤثرا في الفوز".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الأهلي وسبورتنج.